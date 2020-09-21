Лукашенко запретил ввозить в Белоруссию товары из Польши

В Белоруссии введен запрет на ввоз в страну товаров из Польши. Об этом сообщило издание Gazeta Wyborcza, пишет портал ИноСМИ .

Белорусская таможня уже исполняет этот запрет, который ввел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас через белорусскую границу не пропускают даже пачку кофе или упаковку шоколадных конфет.

Таможенники требуют от въезжающих, чтобы они либо выбрасывали польские товары, либо возвращались с этой продукцией обратно в Польшу. А вот объяснить, на основании какого акта принято такое решение таможенники не могут.

По мнению польских экспертов, такой строгий запрет на ввоз белорусских товаров может быть продиктован стремлением белорусских властей спасти валютные резервы страны.

Кроме того, этим шагом президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет показать, что его заявление о закрытии границ с Польшей и Литвой не является пустыми словами. Белорусский лидер ранее заявил, что угроза войны вынудила его «поставить под ружье» половину армии. Сейчас под усиленным контролем находится граница Белоруссии не только с Польшей и Литвой, но и с Украиной.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются с августа. Белорусы вышли на протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80% голосов избирателей.

Участники протестных акций требуют отставки Лукашенко, который победил уже шестые выборы подряд. При этом сам Лукашенко заявляет, что происходящие в стране протесты – это сценарий Запада, который делает все, чтобы распространить свое влияние и на Белоруссию.