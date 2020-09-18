Песков: США страдают санкционной зависимостью

Сегодня, 18:38

Александр Зуев

0

Image 16+
Песков: США страдают санкционной зависимостью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью». Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Майка Помпео, который пообещал, что из-за ситуации с болезнью оппозиционера Алексея Навального США введут  против России  санкции. Песков  уверен в том, что действия американской администрации едва ли кто-то  в мире одобрит. Наряду с этим представитель Кремля отметил, что отставит удовольствие представителю МИД РФ Марии Захаровой комментировать заявление главы американского госдепартамента.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео  заявил, что при наличии оснований американская сторона будет готова отреагировать на инцидент с Навальным. Помпео также  подчеркнул, что США намерены создать коалицию, чтобы запретить  строительство газопровода «Северный поток — 2».

К слову, Дональд Трамп  не стал комментировать вопрос о «виновных» в ситуации с блогером.

Напомним, что  Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту рейса Томск–Москва 20 августа. В Омске политика  доставили в больницу, а черед два  дня транспортировали в немецкую клинику «Шарите», пишет Газета.Ru. Там у него нашли признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но  омские врачи  это вещество не выявили.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу ЧП

18-09-2020, 15:23

Китайский J-20 со счетом 17:0 «победил» российский Су-30

17-09-2020, 17:17

«Абрамсы» у границ Белоруссии: что американцы задумали

16-09-2020, 20:33

Тело Ленина захотели купить и перевезти в США

16-09-2020, 17:36

Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

16-09-2020, 13:13

Боевые корабли РФ окружили американский эсминец рядом с российскими территориальными водами

15-09-2020, 18:23

Эксперт: НАТО может подготовить у границ Белоруссии провокации

15-09-2020, 17:00

США одержали победу над Россией на своих учениях

13-09-2020, 23:16

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

13-09-2020, 12:21

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

13-09-2020, 07:38

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

В Пентагоне назвали место будущей войны

12-09-2020, 21:56

Военные Азербайджана блокировали полет российского военного самолета

12-09-2020, 21:21

РФ начала переброску своих боевых вертолетов в Сирию

11-09-2020, 16:57

Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

10-09-2020, 12:23

Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

9-09-2020, 21:31

ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

9-09-2020, 18:39

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

8-09-2020, 16:36

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров