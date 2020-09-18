Песков: США страдают санкционной зависимостью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью». Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Майка Помпео, который пообещал, что из-за ситуации с болезнью оппозиционера Алексея Навального США введут против России санкции. Песков уверен в том, что действия американской администрации едва ли кто-то в мире одобрит. Наряду с этим представитель Кремля отметил, что отставит удовольствие представителю МИД РФ Марии Захаровой комментировать заявление главы американского госдепартамента.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что при наличии оснований американская сторона будет готова отреагировать на инцидент с Навальным. Помпео также подчеркнул, что США намерены создать коалицию, чтобы запретить строительство газопровода «Северный поток — 2».

К слову, Дональд Трамп не стал комментировать вопрос о «виновных» в ситуации с блогером.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал недомогание на борту рейса Томск–Москва 20 августа. В Омске политика доставили в больницу, а черед два дня транспортировали в немецкую клинику «Шарите», пишет Газета.Ru . Там у него нашли признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но омские врачи это вещество не выявили.