Ликвидация Су-22 американскими ЗРК Patriot попала на видео.

Telegram-канал «Военный обозреватель» обнародовал видео, на котором запечатлен момент уничтожения сирийского бомбардировщика Су-22 израильским ЗРК летом 2018 года.

Самолет ВВС Сирии, который наносил удары по позициям террористов запрещенной в России группировки, оказался в израильском воздушном пространстве. После обнаружения нарушителя, Израиль выпустил по Су-22 две ракеты из американского комплекса Patriot. Экипаж истребителя погиб, и судя по видеоматериалу, ни у экипажа, ни у самого самолёта не было ни единого шанса.

Около двух недель назад СМИ сообщили, что Израиль нанес второй по счету авиаудар по военным объектам в Сирии. В частности, по авиабазе Т-4 на юго-западе провинции Хомс. ПВО Сирии заняли боевую готовность и отразили атаку Израиля, но некоторым ракетам все-таки удалось «прорваться» и разрушить стратегические объекты на авиабазе.