Военные России заблокировали проходы к Крыму из-за активности НАТО

Крымский полуостров вновь стал эпицентром военных несогласий России и НАТО. Как сообщает «Avia.pro», российские военные полностью заблокировали все водные и воздушные пути к черноморскому побережью, что обусловлено очередными провокациями со стороны стран НАТО.

По данным телеграм-сообщества «Оперативная линия», на данный момент предпринят ряд ограничительных мер по защите целостности границ Крымского полуострова, следствием которого явилась временная блокировка всех путей по морю и воздуху к Крыму.

«Произошло сооружение новой "линии Маннергейма" с гарантией, что до 03 октября к ней приблизиться никто не сможет. Приказ о недопустимости дальнейшей эскалации военной обстановки вблизи Крыма вследствие провокаций со стороны НАТО издал начальник ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковник Рудской С.Ф.», - сообщается в сообществе.

Также пользователи канала советуют туристам удержаться от посещения полуострова до указанной даты вследствие усиления оборонных и военных мер в Крыму.

Официальных комментариев от пресс-службы Минобороны по поводу этой ситуации пока не поступало. Между тем известно, что отношения между Россией и НАТО за последние 2 месяца значительно обострились из-за озвученной раннее инициативы Минобороны РФ о нанесении ударов по кораблям, которые находятся вблизи государственных границ Крыма — даже если эти корабли не пресекают границу.