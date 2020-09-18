В Японии военные получили новые инструкции на случай столкновения с НЛО

Военные Японии получили новые инструкции на случай столкновения с НЛО.

Отныне при встрече с НЛО японские военные будут руководствоваться новыми рекомендациями. Во-первых, по введенным министром обороны Японии Таро Коно правилам, военные обязаны доложить о любом случае наблюдения НЛО.

Если будет возможность, объект нужно непременно зафиксировать на фото или видео, а после отправить эти доказательства в военное ведомство. Там все полученные данные подвергнут анализу для установления природы неопознанного летающего объекта.

Известно, что пару лет назад власти Японии официально говорили об отсутствии любых доказательств существования НЛО. Сам министр Таро Коно заявлял, что не верит в инопланетян. Вместе с тем его предшественник Сигеру Исиба не видел оснований для отрицания существования НЛО и определённых форм жизни, управляющих ими.

К слову, примерно месяц назад в США Министерство обороны приняло похожий протокол. Также была сформирована целевая группа, которая должна изучать все случаи столкновения военных США с НЛО за период 2004-2014 годы.