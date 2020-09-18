В США оценили хитрый план России со старыми истребителями

Истребители Су-35 и Су-30 могут объединить, что серьезно усилит вооруженные силы России, считают авторы американского издания Military Watch, пишет «ПолитРоссия ».

Сейчас Россия производит три истребителя тяжелого веса Су-57, Су-35 и Су-30СМ, а также специализированный ударный истребитель Су-34 и платформу среднего веса МиГ-35. Все эти самолеты останутся в серийном производстве до 2027 года. И только Су-57 получил больше современных решений, а не стал воплощением идей советской эпохи, которые, впрочем, неплохо работают и сейчас.

Тем не менее Россия продолжает работать над новейшим вооружением. Планируется, что истребитель Су-57 получит передовые технологии шестого поколения. Появится на вооружении и перехватчик МиГ-41, который изначально проектировался как платформа шестого поколения.

По мнению западных экспертов, Россия может попытаться объединить производственные линии Су-30 и Су-35. И это не только повысит эффективность их сборки, но и освободит ресурс для программ Су-57 и МиГ-41, а также позволит легче осуществлять модернизацию Су-30/35.

Объединение производственных линий Су-35 и Су-30 осуществить довольно просто, поскольку размеры их принципиально одинаковы, но на Су-35 ставят некоторое более современное оборудование и более мощные двигатели.

Как считают эксперты, если эти истребители будут производить на одной платформе, то в их конструкцию внесут ряд усовершенствований. И это может даже удешевить их стоимость. Объединение платформ Су-30 и Су-35 западные аналитики называет хитрым планом Кремля, который позволит России получить современный истребитель, сэкономив неплохо не только на его разработке, но и на дальнейшем обслуживании.