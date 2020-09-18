Истребитель ВКС РФ Су-57 устроил неприятные сюрпризы американским радарам

Сегодня, 00:00

Анна Лисова

0

Image 16+
Истребитель ВКС РФ Су-57 устроил неприятные сюрпризы американским радарам

Российскому истребителю Су-57 удалось остаться незамеченным для американских радаров средств ПВО, передает Аvia.pro.

Пентагон был неприятно удивлен тем, что Су-57 пролетели в зоне идентификации ПВО. Узнали об этом американцы лишь спустя несколько дней, когда эту информацию Россия уже не скрывала.  Российский «стелс»-истребитель пролетел на расстоянии менее 100 километров от американских радаров и не был обнаружен ими. Военные США так и не нашли доказательств полета российских истребителей в зоне действия ПВО, поскольку данные с радаров четко показали, что российские боевые самолеты в этом регионе замечены не были.

В сообщении портала «Мир вооружения» отмечается, что американцы вновь опозорились, поскольку их «хваленые радары» не выявили российские «Су-57». А это к тому же мощный самолет, полет которого скрывать, как оказалось, уже научились российские разработчики военной техники. 

Предположительно, для маскировки полета Су-57 Россия использовала новейшие средства РЭБ, которые можно после этого инцидента считать самыми мощными в мире. 

Отметим: в Сирию на авиабазу «Хмеймим» прибыли российские истребители Су-57. Они летели на сирийскую базу России через Иран и Ирак. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу ЧП

18-09-2020, 15:23

Китайский J-20 со счетом 17:0 «победил» российский Су-30

17-09-2020, 17:17

«Абрамсы» у границ Белоруссии: что американцы задумали

16-09-2020, 20:33

Тело Ленина захотели купить и перевезти в США

16-09-2020, 17:36

Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

16-09-2020, 13:13

Боевые корабли РФ окружили американский эсминец рядом с российскими территориальными водами

15-09-2020, 18:23

Эксперт: НАТО может подготовить у границ Белоруссии провокации

15-09-2020, 17:00

США одержали победу над Россией на своих учениях

13-09-2020, 23:16

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

13-09-2020, 12:21

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

13-09-2020, 07:38

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

В Пентагоне назвали место будущей войны

12-09-2020, 21:56

Военные Азербайджана блокировали полет российского военного самолета

12-09-2020, 21:21

РФ начала переброску своих боевых вертолетов в Сирию

11-09-2020, 16:57

Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

10-09-2020, 12:23

Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

9-09-2020, 21:31

ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

9-09-2020, 18:39

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

8-09-2020, 16:36

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров