Истребитель ВКС РФ Су-57 устроил неприятные сюрпризы американским радарам

Российскому истребителю Су-57 удалось остаться незамеченным для американских радаров средств ПВО, передает Аvia.pro .

Пентагон был неприятно удивлен тем, что Су-57 пролетели в зоне идентификации ПВО. Узнали об этом американцы лишь спустя несколько дней, когда эту информацию Россия уже не скрывала. Российский «стелс»-истребитель пролетел на расстоянии менее 100 километров от американских радаров и не был обнаружен ими. Военные США так и не нашли доказательств полета российских истребителей в зоне действия ПВО, поскольку данные с радаров четко показали, что российские боевые самолеты в этом регионе замечены не были.

В сообщении портала «Мир вооружения» отмечается, что американцы вновь опозорились, поскольку их «хваленые радары» не выявили российские «Су-57». А это к тому же мощный самолет, полет которого скрывать, как оказалось, уже научились российские разработчики военной техники.

Предположительно, для маскировки полета Су-57 Россия использовала новейшие средства РЭБ, которые можно после этого инцидента считать самыми мощными в мире.

Отметим: в Сирию на авиабазу «Хмеймим» прибыли российские истребители Су-57. Они летели на сирийскую базу России через Иран и Ирак.