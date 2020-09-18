Старший сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

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Старший сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

Старший сын скандального политика Александра Лукашенко, из-за выборов в президенты которого начались протестные действия в Белоруссии, прокомментировал ситуацию. По словам Виктора Лукашенко, его не пугают протесты и митинги граждан, сообщают «РИА Новости».

Исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности, 44-летний Виктор Лукашенко 20 сентября принял участие в мотопробеге в поддержку отца. 
«Нам было не страшно. Митинги — это нерегулярное событие, они были и прошли. Мы ехали и не обращали внимания на протестующих, зато наслаждались красивыми пейзажами и чистым, красивым городом», - прокомментировал Виктор. 

Мотопробег был организован международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), а также был приурочен к 75-летию со дня Великой Победы.

Напоминаем, что волна массовых протестов началась в Белоруссии после объявления Александра Лукашенко президентом. Политик оставался неизменным главой государства с 1994 года, с момента обретения страной независимости. Несколько тысяч людей ежедневно участвуют в массовых шествиях, требуя от правительства пересмотра результатов выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с отрывом в 80.1% от своего оппонента Светланы Тихановской. На данный момент результаты выборов остаются не принятыми Европарламентом, так как эксперты сообщают, что проведение выборной кампании было осуществлено с «вопиющим нарушением всех международных стандартов».

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