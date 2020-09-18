Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

Российский сверхзвуковым бомбардировщикам Ту-160 удалось установить мировой рекорд по продолжительности полета среди самолетов своего класса.

Более 25 часов провели в небе два стратегических бомбардировщика Ту-160, передает РИА Новости . И это самый длительный полет среди воздушных судов такого класса. Он проходил над водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Самолеты дозаправлялись в воздухе трижды от 6 самолетов Ил-78.

О новом рекорде по длительности полета, который был установлен российскими Ту-160, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он подчеркнул, что дольше на самолетах подобного класса не летал никто.

Предыдущий рекорд длительности полета тоже был установлен Ту-160. 10 лет назад самолет провел в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Отметим, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик был разработан в 70-х годах специалистами ОКБ Туполева. Воздушное судно выпускают с 1984 года по настоящее время. Этот самолет может подниматься на высоту до 16 километров и развивать скорость до 2200 километров.