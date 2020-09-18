Плохая погода снизила эффективность российского ракетного комплекса

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Плохая погода снизила эффективность российского ракетного комплекса

Благодаря неожиданному уязвимому месту у морского «Панциря», военная авиация противника сможет их потопить, пишет Утро.Ру.

Уязвимое место, которое обнаружилось у морского варианта ЗРПК «Панцирь» - это зависимость от непогоды. Плохие погодные условия могут ощутимо отразиться на оборонной способности комплекса, - такие опасения высказал военный эксперт Максим Климов. И уточняет, что ставить на использование его миллиметрового диапазона стрелковыми радиолокационными станциями нет смысла, потому что все достоинства комплекса тускнеют в случае непогоды. Оказывается, авиация противника давно и с успехом пользуется плохими погодными условиями - «она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент», - уверяет он.

Выход из этой ситуации эксперту видится один: перейти с метеозависимого миллиметрового диапазона на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС. Но российский флот поступает по-своему и допускает при этом большую ошибку, а по мнению Климова, и вовсе преступление - он оснащает корветы «модным» ИБМК «Заслон», который стоит слишком дорого и пока не смог сбить ни одной цели в воздухе. 

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