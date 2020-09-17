Американцы тайно испытали истребитель будущего.

Полноразмерный прототип истребителя шестого поколения ВВС США впервые взлетел в небо. По словам помощника главы ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, самолет проходил испытания в условиях чрезвычайной секретности. Пока прессе не предоставляются ни фото, ни подробности испытаний. Как уверены в Пентагоне, их новинка заткнет теперь за пояс всех потенциальных противников.

Над проектом Penetrating Counter Air американцы ведут работу с конца 2016 года. Проект входит в часть большой программы Next Generation Air Dominance, в рамках которой планируется создать принципиально новую боевую платформу с большой дальностью полета, технологиями малозаметности, высокой маневренностью и возможностью долго действовать на сверхзвуке. Пентагон отчитался, что новый самолет, пока обозначающийся F-X, в случае реальной войны сможет без дозаправки выполнять задачи у китайских границ, если поблизости не будет американских баз, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО.

Разработчики планировали сделать F-X полностью невидимым для высоко- и низкочастотных радаров и высокооснащенным оружием (гораздо большим, чем истребитель пятого поколения F-22). Аналитики предполагают, что у самолета будет лазерное оружие.

Когда Уилл Ропер давал интервью журналистам Defense News, то старался аккуратно подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. И не скрывал, что первый полет произвел на очевидцев неизгладимое впечатление.

«Мы уже построили полномасштабный прототип и осуществили полноценный демонстрационный полет, побили все возможные рекорды, — заявил чиновник. — Готовы приступить к изготовлению самолетов следующего поколения. Я не стану разглашать какие-либо особенности конструкции или реализованные технологии, потому что это сейчас не имеет значения».

Ропер отметил, что не исключает возможности передачи американской армии первых серийных истребителей уже в ближайшем будущем.