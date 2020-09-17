Американцы тайно испытали истребитель будущего

Сегодня, 17:10

0

Image 16+
Американцы тайно испытали истребитель будущего

Американцы тайно испытали истребитель будущего.

Полноразмерный прототип истребителя шестого поколения ВВС США впервые взлетел в небо. По словам помощника главы ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, самолет проходил испытания в условиях чрезвычайной секретности. Пока прессе не предоставляются ни фото, ни подробности испытаний. Как уверены в Пентагоне, их новинка заткнет теперь за пояс всех потенциальных противников.

Над проектом Penetrating Counter Air американцы ведут работу с конца 2016 года. Проект входит в часть большой программы  Next Generation Air Dominance, в рамках которой планируется создать принципиально новую боевую платформу с большой дальностью полета, технологиями малозаметности, высокой маневренностью и возможностью долго действовать на сверхзвуке. Пентагон отчитался, что новый самолет, пока обозначающийся F-X, в случае реальной войны сможет без дозаправки выполнять задачи у китайских границ, если поблизости не будет американских баз, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО.

Разработчики планировали сделать F-X полностью невидимым для высоко- и низкочастотных радаров и высокооснащенным оружием (гораздо большим, чем истребитель пятого поколения F-22). Аналитики предполагают, что у самолета будет лазерное оружие.

Когда Уилл Ропер давал интервью журналистам Defense News, то старался аккуратно подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. И не скрывал, что первый полет произвел на очевидцев неизгладимое впечатление. 

«Мы уже построили полномасштабный прототип и осуществили полноценный демонстрационный полет, побили все возможные рекорды, — заявил чиновник. — Готовы приступить к изготовлению самолетов следующего поколения. Я не стану разглашать какие-либо особенности конструкции или реализованные технологии, потому что это сейчас не имеет значения».

Ропер отметил, что не исключает возможности передачи американской армии первых серийных истребителей уже в ближайшем будущем.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу ЧП

Вчера, 15:23

Китайский J-20 со счетом 17:0 «победил» российский Су-30

17-09-2020, 17:17

«Абрамсы» у границ Белоруссии: что американцы задумали

16-09-2020, 20:33

Тело Ленина захотели купить и перевезти в США

16-09-2020, 17:36

Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

16-09-2020, 13:13

Боевые корабли РФ окружили американский эсминец рядом с российскими территориальными водами

15-09-2020, 18:23

Эксперт: НАТО может подготовить у границ Белоруссии провокации

15-09-2020, 17:00

США одержали победу над Россией на своих учениях

13-09-2020, 23:16

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

13-09-2020, 12:21

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

13-09-2020, 07:38

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

В Пентагоне назвали место будущей войны

12-09-2020, 21:56

Военные Азербайджана блокировали полет российского военного самолета

12-09-2020, 21:21

РФ начала переброску своих боевых вертолетов в Сирию

11-09-2020, 16:57

Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

10-09-2020, 12:23

Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

9-09-2020, 21:31

ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

9-09-2020, 18:39

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

8-09-2020, 16:36

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров