Две АПЛ и три корабля ВМС США устроили погоню за подлодкой ВМФ РФ

Две АПЛ и три корабля ВМС США устроили погоню за подлодкой ВМФ России.

И вновь со стороны США последовала очередная провокация в сторону России. На этот раз три военных корабля - USS McFaul и USS Arleigh Burke и USS Wasp - и две подводные лодки - Virginia и Los Angeles - от ВВС США после погони сделали попытку заблокировать атомную подлодку России в Атлантическом океане.

Пока непонятно, что вызвало такую агрессию по отношению к российскому судну, но очевидно, что со стороны России никакой угрозы не было по причине отсутствия в этом регионе АПЛ России.

Так совершенствовались и отрабатывались потенциальные боевые сценарии борьбы с российскими атомными подлодками - именно так журналистам заявил командующий подводными силами Атлантического флота вице-адмирал Дэрил Кодл. И все эти маневры происходят, как уверен командующий, «на фоне активного расширения Россией своего присутствия в водах вблизи берегов Соединенных Штатов».

«Россия была слабой более десяти лет и позволила многим людям подумать, что Родина недосягаема для российских сил. Наша Родина больше не убежище. Мы должны быть готовы к ведению интенсивных боевых действий в прибрежных водах», - приводит издание «Военное обозрение» цитату Кодла.

Уже не раз эксперты отмечали, что дальнейшее подобное поведение со стороны США и стран-союзников НАТО чревато реальными ЧП и конфликтами. Тем более, что последний инцидент был в нейтральных водах Атлантики.