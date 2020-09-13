СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной.

Целостность нынешних государственных границ Украины сейчас стоит под вопросом. По предположению политических аналитиков издания Sohu, если Россия потребует пересмотреть итоги Беловежского соглашения, Украина имеет риск лишиться контроля над частью своих земель.

Эксперты отмечают, что соглашение, подписанное еще в 1991 году лидерами трех государств, имеет спорную юридическую ценность, поскольку не было в свое время поддержано референдумом и ратифицировано парламентом. Такие юридические хитрости, по мнению китайцев, не найдут одобрения у властей западных стран. Скорее всего, они предложат Украине лишь моральную поддержку. Обозреватели напомнили, как неоднократные обещания помощи от запада заканчивались для Киева ничем.

«Россия может поставить под сомнение Беловежское соглашение и потребовать от Украины пересмотра государственных границ», - отмечают эксперты Sohu.