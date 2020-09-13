Китайский J-20 со счетом 17:0 «победил» российский Су-30

В СМИ высмеяли результат сравнения китайского J-20 с российским истребителем Су-30.

Издание Global Times опубликовало статью, автор которой заявил, что китайский J-20 в ходе тренировочных мероприятий одержал победу над российскими Су-30 со счетом 17:0, передает ПолитРоссия .

«Набрал внушительную цифру против своих противников, результаты явно указывают на «абсолютное превосходство» китайского реактивного самолета над другими машинами», — заявляют военные аналитики из КНР.

Подобное заявление подняли на смех. Прозвучало предположение, что, скорее всего, это лишь информационный вброс, целью которого является заставить Индию отказаться от покупки российских истребителей для нужд своей армии. Ведь в публикации отдельно было указано, что на авиабазе Хотан в 320 км от места пограничного конфликта между Пекином и Нью-Дели размещены китайские J-20.

В свою очередь немало иностранных военных экспертов не верят в правдивость сообщения китайских аналитиков. Некоторые пользователи предполагают, что испытания проводились на симуляторе, поэтому его результаты вряд ли соответствуют реальности.

Комментаторы также обратили внимание на то, что боекомплект J-20 слишком мал для того, чтобы в одном воздушном бою одержать вверх над 17 самолетами противника. Поэтому даже теоретически такой результат невозможен.

«Извините, они забыли упомянуть, что не было никаких противников», — пишет один из пользователей в комментарии к статье.