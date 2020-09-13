Тело Ленина захотели купить и перевезти в США

Специально для тела Владимира Ленина американский художник Дэвид Датун готов построить в США мавзолей. Об этом сообщили в пресс-службе художника, передает РИА Новости.
Дэвид Датун заявил, что хочет выкупить тело вождя Октябрьской революции и перевезти его в Вашингтон. Он считает, что Ленин стал символом перемен, и США сейчас как никогда нуждаются в переменах. Поэтому в преддверии выборов он готов дать возможность американцам увидеть того, кто смог изменить историю целого государства.
По словам художника, он готов заплатить за тело Ленина 1 млн долларов. Но если возникнет необходимость и власти России запросят большую сумму, то художник обещает собрать более 1 млрд долларов.
Датун отметил, что считает роль Ленина в истории уникальной
Отметим: попытка Союза архитекторов России провести реконструкцию здания мавзолея Ленина на Красной площади провалилась. Все из-за угроз, которые посыпались в адрес организаторов конкурса на лучший проект реконструкции. И это при том, что никто не планировал сносить мавзолей или переносить его с главной площади страны.
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