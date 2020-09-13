Тело Ленина захотели купить и перевезти в США

Специально для тела Владимира Ленина американский художник Дэвид Датун готов построить в США мавзолей. Об этом сообщили в пресс-службе художника, передает РИА Новости .

Дэвид Датун заявил, что хочет выкупить тело вождя Октябрьской революции и перевезти его в Вашингтон. Он считает, что Ленин стал символом перемен, и США сейчас как никогда нуждаются в переменах. Поэтому в преддверии выборов он готов дать возможность американцам увидеть того, кто смог изменить историю целого государства.

По словам художника, он готов заплатить за тело Ленина 1 млн долларов. Но если возникнет необходимость и власти России запросят большую сумму, то художник обещает собрать более 1 млрд долларов.

Датун отметил, что считает роль Ленина в истории уникальной

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя», — заявил он.

Отметим: попытка Союза архитекторов России провести реконструкцию здания мавзолея Ленина на Красной площади провалилась. Все из-за угроз, которые посыпались в адрес организаторов конкурса на лучший проект реконструкции. И это при том, что никто не планировал сносить мавзолей или переносить его с главной площади страны.