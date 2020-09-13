Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

В лаборатории Швеции отчитались об анализе проб Навального.

По словам главы отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI), занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Осы Скотт, в анализах нашли следы нейротоксинов из группы веществ «Новичок».

«Мы можем однозначно подтвердить, что пробы господина Навального содержали нейротоксин группы «Новичок». Нейротоксины из группы «Новичок» чрезвычайно ядовиты. Одна капля может убить», - приводит Spiegel комментарий Осы Скотт.

Правда, эксперт своим словам доказательств не привела.

По сообщению издания Spiegel, Германия после обнаружения в одной из своих лабораторий в крови Навального яда, отправила взятые у россиянина пробы на перепроверку в отделение института, расположенного в городе Умео.

«Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы «Новичок», — утверждает эксперт.

Специалисты Института FOI прокомментировали, что обнаружить следы «Новичка» удалось благодаря технологии разделения белка и последующего анализа по методу LC-MS/MS.