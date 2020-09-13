Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

Сегодня, 13:13

0

Image 16+
Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

В лаборатории Швеции отчитались об анализе проб Навального.

По словам главы отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI), занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Осы Скотт, в анализах нашли следы нейротоксинов из группы веществ «Новичок».

«Мы можем однозначно подтвердить, что пробы господина Навального содержали нейротоксин группы «Новичок». Нейротоксины из группы «Новичок» чрезвычайно ядовиты. Одна капля может убить», - приводит Spiegel комментарий Осы Скотт.

Правда, эксперт своим словам доказательств не привела.

По сообщению издания Spiegel, Германия после обнаружения в одной из своих лабораторий в крови Навального яда, отправила взятые у россиянина пробы на перепроверку в отделение института, расположенного в городе Умео.

«Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы «Новичок», — утверждает эксперт.

Специалисты Института FOI прокомментировали, что обнаружить следы «Новичка» удалось благодаря технологии разделения белка и последующего анализа по методу LC-MS/MS.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

13-09-2020, 07:38

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

В Пентагоне назвали место будущей войны

12-09-2020, 21:56

Военные Азербайджана блокировали полет российского военного самолета

12-09-2020, 21:21

РФ начала переброску своих боевых вертолетов в Сирию

11-09-2020, 16:57

Россия оставила США без доступа к своей золотой жиле

10-09-2020, 12:23

Forbes: новое вооружение Японии заставит Москву и Пекин нервничать

9-09-2020, 21:31

ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

9-09-2020, 18:39

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

8-09-2020, 16:36

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

7-09-2020, 15:10

Сергей Шойгу высказался о природном «прицельном ударе» и COVID-19

4-09-2020, 13:10

Юлия Навальная ответила на «рафаэлку» Симоньян

3-09-2020, 14:14

В российском Минздраве объяснили кому Навального

1-09-2020, 15:17

Читатели Daily Mail: почему США просто не уничтожили российских военных?

31-08-2020, 13:08

Новую десантную технологию России National Interest счел вызовом для США

30-08-2020, 18:53

Sohu рассказало о странных полетах бомбардировщиков США у российской базы в Арктике

28-08-2020, 10:31

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

В Новосибирске сторонник Навального предстанет перед судом за незаконную агитацию

26-08-2020, 16:50

В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

25-08-2020, 23:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров