Об анализе проб Навального отчитались в шведской лаборатории

В лаборатории Швеции отчитались об анализе проб Навального.
По словам главы отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI), занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Осы Скотт, в анализах нашли следы нейротоксинов из группы веществ «Новичок».
Правда, эксперт своим словам доказательств не привела.
По сообщению издания Spiegel, Германия после обнаружения в одной из своих лабораторий в крови Навального яда, отправила взятые у россиянина пробы на перепроверку в отделение института, расположенного в городе Умео.
Специалисты Института FOI прокомментировали, что обнаружить следы «Новичка» удалось благодаря технологии разделения белка и последующего анализа по методу LC-MS/MS.
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