Боевые корабли РФ окружили американский эсминец рядом с российскими территориальными водами

В Балтийском море российские боевые корабли окружили военный корабль США, передает Аvia.pro .

На такие действия военные ВМФ РФ пошли в связи с тем, что судно США приблизилось к российским территориальным водам. После маневра российских кораблей капитану американского корабля оставалось лишь два выхода. Его корабль мог либо вернуться в воды стран НАТО, либо попытаться прорваться в район назначения, но в таком случае без жесткого контакта с кораблями ВМФ России не обошлось бы.

Эксперты отмечают, что страны НАТО в последнее время серьезно наращивают активность у границ России. Тем не менее Россия готова дать на эти действия жесткий ответ, что, похоже, в НАТО не ожидали.

Как сообщает РИА Новости, Балтийский флот следит за действиями эсминца ВМС США, который вошел в акваторию Балтийского моря 13 сентября. Точное его местонахождение не озвучивается, но при этом указано, что при необходимости силы Балтийского флота готовы к решительным действиям.