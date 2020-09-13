Эксперт: НАТО может подготовить у границ Белоруссии провокации

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Эксперт: НАТО может подготовить у границ Белоруссии провокации

Эксперт Литовкин считает: НАТО знает, что Россия защитит Беларусь.

Виктор Литовкин, военный эксперт и полковник в отставке, дал свою оценку ситуации с наращиванием сил НАТО у белорусских границ. Так, в эфире радио Sputnik Латвия эксперт отметил, что НАТО может подготовить у границ Белоруссии небольшие провокации, «опираясь» на нынешние события в стране. Очевидно, что такими маневрами будет оказываться давление на Минск, заставляя страну перебросить свои вооруженные силы за границу, убирая из городов, где протесты могут перерасти в беспорядки, военных.

Поскольку Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности и союзником России, нападение на нее ядерным агрессором Россия отразит аналогичным ответным ударом. 

«В НАТО прекрасно понимают, что союзником Беларуси является Россия, и белорусскую границу переходить не будут, но мелкие провокации возможны», - считает военный.

Еще в середине августа Лукашенко подчеркивал, что НАТО «лязгает гусеницами у ворот Беларуси», выражая обеспокоенность растущими силами противника в Литве и Польше. Тогда представители Североатлантического Альянса уверили: военные расположились у границ Белоруссии, чтобы «предотвращать конфликты и сохранять мир». После этого лидер Белоруссии поручил усилить меры обороны у границ, развернув там практически половину белорусской армии.

Ранее СМИ приводили слова министра обороны РБ Виктора Хренина, заявившего, что танки США почти вплотную приблизились к границам государства. НАТО также нарастила авиационную активность и разведывательную деятельность у границ республики.

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