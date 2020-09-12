США одержали победу над Россией на своих учениях

США одержали победу над Россией в ходе учений, которые проходили в Неваде и Нью-Мексико с 31 августа по 3 сентября. По данным издания The Drive, беспилотниками-мишенями BQM-167 Skeeter были представлены атакующие крылатые ракеты, имитирующие оружие предполагаемого противника. Они были уничтожены самоходной гаубицей XM1299, истребителем четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и ударным беспилотником MQ-9 Reaper.

Как отмечает The Drive, США не оставили России шансов на победу в вероятном военном противостоянии.

Ранее репортер Defence News Валери Инсинна посетила Центр управления боевыми действиями при базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала за тем, как работала система управления боевыми действиями Advanced Battle Management System, пишет Lenta.ru .

Были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, судя по всему, России.