Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Сегодня, 12:21

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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Опубликовано фото последствий удара российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по американскому авианосцу.

На опубликованном в Интернет снимке ясно видно, что после гиперзвукового удара у авианосца повреждается взлетная палуба, а также нижние фрагменты корабля, где стоят самолеты. И это полностью выводит боевую единицу из строя, пишет Военное обозрение.

На самом деле на фото лишь изображение смоделированного авиаудара, который наносит истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. 

Для поражения корабля-авианосца очень важно правильно рассчитать мощность боеголовки ракеты. У системы Х-47М2 «Кинжал» она, к примеру, составляет 500 кг. По мнению обозревателей издания «Военное обозрение», характеристики российской системы Х-47М2 «Кинжал» делают возможным полное уничтожение авианосца, не оставляя ему шансов. Системы ПВО-ПРО, которые имеются в настоящее время на вооружении в других странах, не имеют необходимых показателей для перехвата такой гиперзвуковой ракеты. Более того, даже если корабль прикрывают с воды, земли или воздуха, у него все равно нет шансов «выжить».

Эксперты отмечают: при гиперзвуковом ударе «Кинжалом», цель будет поражена в любом случае. Но советуют бить не по командной рубке авианосца, а по палубе. Тогда взлет истребителя будет заблокирован и удар получится наиболее эффективным.

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