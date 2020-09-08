Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

В Белоруссии министр обороны Виктор Хренин сообщил об американских войсках у границы. Свое заявление он сделал после совещания с президентом Александром Лукашенко.

Белорусский глава Минобороны Виктор Хренин утверждает, что силы НАТО подступили к границам их страны - танковый батальон США расположился в 15 км от границы Белоруссии. У правительства страны есть повод для волнения: рядом находятся 500 военнослужащих, 29 танков и 43 боевых машин.

«Происходит переброска на полигон Пабраде [в Литве], в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», - подчеркнул министр.

Такие маневры он связывает с операциями «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

Кроме того, белорусы заметили усиленную активность авиасил НАТО вдоль границы страны, а также ведение разведки происходящих мероприятий.

При этом министр Хренин заверил, что реакция армии Белоруссии на происходящее - адекватная. По его словам, ракетные войска, артиллерия, ВВС и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве, танковый батальон 11-й механизированной бригады — в полной боевой готовности.

Ранее СМИ сообщали, что власти Белоруссии проводят комплексный анализ боеготовности своей армии. Планировался даже призыв военных из запаса и приведение отдельных войск в высшие степени боеготовности. В конце августа белорусы провели тактические учения. В начале осени Лукашенко отметил, что Минск был вынужден развернуть почти половину своей армии из-за ситуации на западных границах.