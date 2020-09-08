Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

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Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
В Белоруссии министр обороны Виктор Хренин сообщил об американских войсках у границы. Свое заявление он сделал после совещания с президентом Александром Лукашенко.
Белорусский глава Минобороны Виктор Хренин утверждает, что силы НАТО подступили к границам их страны - танковый батальон США расположился в 15 км от границы Белоруссии. У правительства страны есть повод для волнения: рядом находятся 500 военнослужащих, 29 танков и 43 боевых машин. 
«Происходит переброска на полигон Пабраде [в Литве], в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», - подчеркнул министр.
Такие маневры он связывает с операциями «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».
Кроме того, белорусы заметили усиленную активность авиасил НАТО вдоль границы страны, а также ведение разведки происходящих мероприятий. 
При этом министр Хренин заверил, что реакция армии Белоруссии на происходящее - адекватная. По его словам, ракетные войска, артиллерия, ВВС и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве, танковый батальон 11-й механизированной бригады — в полной боевой готовности.
Ранее СМИ сообщали, что власти Белоруссии проводят комплексный анализ боеготовности своей армии. Планировался даже призыв военных из запаса и приведение отдельных войск в высшие степени боеготовности. В конце августа белорусы провели тактические учения. В начале осени Лукашенко отметил, что Минск был вынужден развернуть почти половину своей армии из-за ситуации на западных границах.
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