В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

Сегодня, 00:44

Александр Зуев

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В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

В последнее время Украина все чаще стала заявлять о своих удачах в ракетостроении. Так, представители Украины называют создание ракетного комплекса «Нептун» прорывом на рынке вооружения. Также украинские политики и военные считают,  что «Нептун» поможет бороться с «агрессией России»

Прицельная дальность ракеты «Нептун» составляет 240 км. На учениях комплекс поразил цели на расстоянии 80 и 110 километров, что является  неплохим показателем. Это указывает на то, что Украина действительно может нанести удары по Новороссийску и Крыму, чтобы уничтожить Черноморский флот. 

Российская сторона в свою очередь утверждает, что «Нептун» — это модернизированная ракета советского производства, которая внешне напоминает X-35. При этом «Нептун»  уступает многим российским комплексам. Кроме этого, современные российские системы ПВО способны без труда уничтожить украинский комплекс. Как сказал военный эксперт Алексей Леонков,  ракетный комплекс «Нептун» далеко не так неуязвим, как заявляют украинские военные, которые возлагают  надежды на противокорабельное оружие, пишет РИА Новости.

Однако в Киеве считают, что достигли успеха в ракетостроении и могут  «стереть Россию с лица Земли»


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