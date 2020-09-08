В Пентагоне назвали место будущей войны

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун-младший назвал вероятное место будущего военного конфликта.

Как он отметил, будущая война с участием США будет отличаться от конфликтов, которые происходили последние два десятилетия.

Выступая перед журналистами, Браун призвал США быть готовыми к потерям на уровне Второй мировой войны в случае, если страна ввяжется в масштабную войну.

Вместе с тем генерал подчеркнул, что ранее американские ВВС доминировали в мире и этот период начался в 1990 году, во время операции «Буря в пустыне», которая проводилась в Ираке. Однако в течение трех десятилетий Россия и Китай повышали свой боевой потенциал, готовясь к эффективному противостоянию США. Эти страны преуспели в наращивании боевой мощи.

Браун считает, что по этой причине в США должны понимать, что новые конфликты, в которых будет участвовать Америка, будут отличаться от «легкой войны вдали родных берегов». Если продолжать не обращать внимания на проблему боевого истощения, то ВВС США могут рассчитывать только лишь на позор, отметил начальник штаба. По мнению чиновника Пентагона, в этом случае стоит готовиться к затяжным военным действиям и потерям.

Между тем издание Defence News отмечает, что Брауну придется столкнуться с противодействием законодателей, которые выступают против закрытия военных баз с устаревшими самолетами в своих округах, пишет Lenta.ru . Также издание подчеркивает, что модернизационные расходы при Брауне-младшем придутся на военно-промышленную компанию Northrop Grumman, которая занимается созданием тяжелых бомбардировщиков B-21 Raider и межконтинентальных ракет Ground Based Strategic Deterrent.