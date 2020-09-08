Военные Азербайджана блокировали полет российского военного самолета

На фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой азербайджанские военные заблокировали полет российского самолета А-50, следовавшего в Сирию. Военному борту пришлось развернуться в небе над Каспийским морем и лететь через Туркменистан. Ни одна из сторон сложившуюся ситуацию не комментировала.

Заметим, что несколько дней назад самолеты ВКС России, следуя на сирийскую авиабазу «Хмеймим», без осложнений выполняли полет через воздушное пространство Азербайджана.

Как в дальнейшем будут летать российские самолеты, неизвестно, пишет Avia.pro . Вероятно, что в ближайшее время из-за ухудшившихся отношений между РФ и Азербайджаном российским экипажам придется использовать новый маршрут.