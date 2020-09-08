РФ начала переброску своих боевых вертолетов в Сирию

В Сирию отправились российские боевые вертолеты.

Эксперты считают, что Россия начала наращивать силы одной из своих авиабаз, дислоцирующихся в Сирии. В частности, там стало больше боевых самолетов и вертолетов. На эту мысль специалистов натолкнули снимки военных российских баз, сделанных с помощью спутника.

После появления в Сети фото сразу же вызвали всеобщий интерес. На них хорошо просматриваются 4 боевых вертолета на базе в Камышлы, которых ранее там не было. Заметили эксперты и военный транспортный самолет ИЛ-76.

По мнению аналитиков, на авиабазу прибывают вертолеты, а не истребители или бомбардировщики, поскольку США и Турция могут получить секретную информацию о них.

Ранее сообщалось, что база в Камышлы долгое время контролировалась армией США. Но в 2019 году они покинули этот район, а российские и сирийские военные не преминули этим воспользоваться.