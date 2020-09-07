ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

На американский бомбардировщик В-52 нацелились российские средства ПВО. Инцидент произошел у берегов Крыма несколько дней назад. В очередной раз боевой самолет ВВС США совершил полет в нескольких километрах от полуострова. На провокацию американских военных россияне ответили достаточно жестко, приготовившись уничтожить В-52, пишет АвиаПро.

Российский Ту-214Р координировал действия всех подразделений как на воде и в воздухе, так и на суше. Как пишет Forbes, для наблюдения за американским бомбардировщиком поднялись в воздух Су-27 и Су-30. Заметим что В-52 может использоваться для разведки, а также он несет на борту ядерное оружие.

Аналитики сочли инцидент, который произошел в Черном море, весьма опасным.