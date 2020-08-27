В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

Сегодня, 15:10

Анна Лисова

0

Image 16+
В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным
Алексей Навальный

В Германии назвали вероятных виновников отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее, как и известно, немецкие врачи заявили, что он мог быть отравлен химическим оружием «Новичок». По версии политиков из Германии, отравить Алексея Навального могли те, кто выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», пишет REGNUM. Эту версию озвучил представитель «Левой партии» ФРГ Грегор Гизи.

Гизи отмечает, что отравление оппозиционера может сказаться плохо на отношении Запада к России. Могли найтись те, кто посчитал Навального подходящей «жертвой» для того, чтобы снова выставить Кремль в плохом свете.

Как считает германский политик, версия о том, что за отравлением Навального стоит президент РФ Владимир Путин, не выдерживает критики. Ведь такой шаг повлечет серьезные санкции, что осознают в Кремле.

Отметим, Гизи ранее не раз высказывался в поддержку России. Он поддерживал Москву, как в процессе присоединения Крыма, так и был на стороне России в войне на Донбассе.

Напомним, Алексей Навальный сейчас проходит лечение в Германии. Он был доставлен в эту страну 22 августа из больницы Омска, куда попал 20 августа с самолета, летевшего из Томска в Москву. В Берлине и были обнаружены в крови оппозиционера следы яда «Новичок». Власти ЕС после этого заподозрили Кремль в попытке убийства Навального.

Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося. Она предупредила, что при наличии доказательств причастности российских властей к произошедшему новых санкций не избежать.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

В Новосибирске сторонник Навального предстанет перед судом за незаконную агитацию

26-08-2020, 16:50

В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

25-08-2020, 23:05

Победить на президентских выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды

25-08-2020, 12:28

Ночью к границам России переброшены шесть американских бомбардировщиков B-52

24-08-2020, 14:44

Один удар молнии вывел из строя 14 американских истребителей F-35

22-08-2020, 09:48

Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после отравления

20-08-2020, 12:30

Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

19-08-2020, 14:27

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Лукашенко опроверг слухи о том, что он сбежал за границу

14-08-2020, 13:55

В США отказываются от экономии воды ради прически Трампа

14-08-2020, 12:02

Кедми предложил РФ применить «израильский метод» против баз США

13-08-2020, 09:24

В Беларуси возбудили уголовные дела по факту массовых беспорядков

10-08-2020, 10:35

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

9-08-2020, 22:52

Шахин: РФ отомстила Турции за свой сбитый Су-24 ракетой «Игла»

9-08-2020, 09:11

В Ливии появился новейший российский ЗРК С-350

8-08-2020, 23:03

Открытие центра МЧС России на Кунашире вызвало негодование в Японии

8-08-2020, 12:13

Anadolu: Польша, Литва и Украина собираются лишить Россию покоя

7-08-2020, 22:29

Global Times: США используют «невидимый нож», чтобы разобщить Китай и Россию

7-08-2020, 13:17

Пушков считает, что США будут поощрять новую политику Лукашенко

6-08-2020, 18:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров