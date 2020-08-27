В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

В Германии назвали вероятных виновников отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее, как и известно, немецкие врачи заявили, что он мог быть отравлен химическим оружием «Новичок». По версии политиков из Германии, отравить Алексея Навального могли те, кто выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», пишет REGNUM . Эту версию озвучил представитель «Левой партии» ФРГ Грегор Гизи.

Гизи отмечает, что отравление оппозиционера может сказаться плохо на отношении Запада к России. Могли найтись те, кто посчитал Навального подходящей «жертвой» для того, чтобы снова выставить Кремль в плохом свете.

Как считает германский политик, версия о том, что за отравлением Навального стоит президент РФ Владимир Путин, не выдерживает критики. Ведь такой шаг повлечет серьезные санкции, что осознают в Кремле.

Отметим, Гизи ранее не раз высказывался в поддержку России. Он поддерживал Москву, как в процессе присоединения Крыма, так и был на стороне России в войне на Донбассе.

Напомним, Алексей Навальный сейчас проходит лечение в Германии. Он был доставлен в эту страну 22 августа из больницы Омска, куда попал 20 августа с самолета, летевшего из Томска в Москву. В Берлине и были обнаружены в крови оппозиционера следы яда «Новичок». Власти ЕС после этого заподозрили Кремль в попытке убийства Навального.

Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося. Она предупредила, что при наличии доказательств причастности российских властей к произошедшему новых санкций не избежать.