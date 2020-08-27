Сергей Шойгу высказался о природном «прицельном ударе» и COVID-19

Сегодня, 13:10

Анна Лисова

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Сергей Шойгу высказался о природном «прицельном ударе» и COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Может ли COVID-19 быть ответом природы на плохое обращение с ней людей, высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу.

С вопросом о том, как отвечает природа на действия человека, журналисты РИА Новости и КП обратились к Сергею Шойгу не зря, ведь он не только является главой Минобороны, но и также занимает пост президента Русского географического общества.

По словам Шойгу, если действительно природа решила ответить человеку за его плохое с ней обращение, то этот ответ должен был быть более прицельным.

«В таком случае хотелось бы, чтобы она прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается», - сказал Шойгу.

Отметим, пандемия коронавируса уже охватила всю планету, забрав сотни тысяч человеческих жизней и негативно повлияв на экономику. Из-за коронавирусной инфекции человечеству пришлось пересмотреть многие аспекты своей обычной жизни, а соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, похоже, не на один год станут обязательными для всех.

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