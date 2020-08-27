Юлия Навальная ответила на «рафаэлку» Симоньян

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия надеется, что ее супруг поправиться.

В соцсети Instagram она опубликовала пост, в котором написала, что надеется на выздоровление мужа. Также она упомянула о «государственных террористах», которые будут «рафаэлкой» заедать свой «новичок».

«Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они ни стояли со свечкой на Пасху в храме», — написала Юлия.

О «рафаэлке» Юлия Навальная упомянула в ответ на комментарий главного редактора RT Маргариты Симонян, которая заявила, что состояние Навального может быть причиной резкого падения уровня сахара.

«Дали бы ему в самолете ложку сахара, ничего бы не было. Я вожу с собой рафаэлку», — заявила Симонян.

Напомним, в СМИ попала информация о том, что немецкие медики обнаружили в организме Алексея Навального следы яда группы «Новичок». Этот же яд, заявляют в ЕС, использовался при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, которым летел оппозиционер, приземлился в Омске, где Навального доставили в реанимацию уже в состоянии комы.

22 августа утром его привезли в берлинскую клинику Charite, где он остается на данный момент.