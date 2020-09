Юлия Навальная ответила на «рафаэлку» Симоньян

View this post on Instagram

Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме