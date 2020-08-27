В российском Минздраве объяснили кому Навального

Специалист по анестезиологии и реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов рассказал о том, что кома без видимых причин – это распространенное явление в медицине. Комментарий относится к ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает издательство «Интерфакс».
По словам врача, пациенты в коме с неизвестной этиологией всегда создавали большие проблемы и вопросы для медиков. Он обратил внимание на то, что такие случаи довольно распространены.
На сегодня Навальный продолжает находиться в искусственной коме. Состояние серьезное, однако риска для жизни нет.
Ранее СМИ сообщали, что Алексей выживет, но долгое время будет недееспособным. Специалисты из Германии не подтвердили гипоглекимическую кому, диагностированную омскими врачами.
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