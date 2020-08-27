Новую десантную технологию России National Interest счел вызовом для США

Сегодня, 18:53

Ольга Громова

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Новую десантную технологию России National Interest счел вызовом для США

Разработчики из России сейчас трудятся над созданием особым образом спроектированных парашютов-невидимок, которые для очков ночного видения станут совершенно незаметными. Эффект скрытности будет достигнут благодаря применению специальных методик полиамидных нитей и тканей. Авторы американского журнала считают, что подобная разработка России бросает вызов Соединенным Штатам.

Издание в своей статье усомнилось в том, что военно-технические усилия США в этом направлении будут пропорциональны либо зеркальны российским.

«В любом случае, перспектива появления подобной технологии потенциально может бросить вызов превосходству США в области ночного видения», — констатируют обозреватели.

Подчеркивается, что пресловутая фраза американских военных «мы владеем ночью» может перестать быть актуальной. Потому что с введением российской технологии обнаружить десант будет практически нереально.

Конечно, только в случае если разработка будет доработана. Издание отмечает, что невидимость парашютов вовсе не означает, что тепловая сигнатура, исходящая от солдат, тоже не будет отслежена, пишет ПолитРоссия.

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