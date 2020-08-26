Sohu рассказало о странных полетах бомбардировщиков США у российской базы в Арктике

Авторы китайского издания Sohu в своей публикации уделили внимание полетам американских бомбардировщиков близ российских баз в Арктике. По их мнению, выглядят они довольно странными. Авиация Штатов ради провокации готова серьезно увеличить маршруты.

Российская база «Арктический Трилистник», самая северная, почти завершена и уже работает. Введение в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы позволит обеспечивать взлет и посадку российской боевой авиации, даже стратегических бомбардировщиков Ту-160.

«Арктический Трилистник» — военная база РФ на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, рядом с поселком Нагурское.

«Арктический Трилистник» способен обеспечить пребывание с проживанием на базе 150 военнослужащих в течение 18 месяцев без внешнего материального снабжения», - цитирует авторов Sohu в переводе с китайского «ПолитРоссия»

Россия всячески стремится занять лидирующие позиции в Арктике, имея планы на арктические ресурсы. Но эти же цели преследуют и США. И как только появились новые спутниковые снимки новой российской базы, США тут же снарядили в Арктику шесть стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС. Но маршрут в Европу выбрали странный.

Ближе всего с авиабазы США Майнота до британской авиабазы Фэрфорд лететь через Канаду и южную часть Гренландии. Но 22 августа B-52H полетели не по этому маршруту, а пересекли Канаду на севере и облетели Гренландию, свернув на юг около 84° северной широты. В конечном итоге до базы они добирались через Норвежское море, преодолев вместо 6,5 тыс. км 8,5 тыс. км.

Китайцы уверены, что причиной этому является именно российская база.

При полете у берегов Норвегии группа бомбардировщиков США была относительно близко у «Трилистника», база оказалась в пределах досягаемости крылатых ракет B-52H.