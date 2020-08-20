Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

США намерены воспользоваться уязвимым место России - ее торговым флотом. Вашингтон может предпринять меры для сдерживания амбиций РФ в Европе, блокировав морскую торговлю. Такое предположение высказано в публикации, размещенной в журнале Forbes.

Российский гражданский флот продолжает разрастаться. Увеличивается количество балкеров и контейнеровозов, и это неспроста, ведь морская торговля приносит России внушительную прибыль.

Как отмечает издательство, блокирование торгового флота может стать инструментом, который создаст проблемы российской экономике. Как сказано в публикации Forbes, таким образом Запад сможет заставить оппонентов прекратить противостояние на выгодных для себя условиях.

Отставной капитан ВМС США Бредфорд Дисмьюкс считает, что на данном этапе Вашингтону стоит сконцентрировать свои усилия на разработке инновационного оружия, предназначенного для выведения из строя торговых судов.

По его мнению, это должны быть небольшие по размерам устройства, которые будут разрушать винты и рули кораблей, а также лишать суда подвижности, и главное - их не надо будет топить, чтобы не навлечь на себя неприятности. Как подчеркивается в статье, Вашингтон планирует полностью убить российскую экономику, и флот при этом не сможет среагировать на нападения.

Для США и их союзников морская уязвимость России является весьма благоприятным моментом. Россия занимает второе место после Китая по количеству торговых судов. Несмотря на то, что это в основном устаревшие контейнеровозы и сухогрузы, они являются важными добытчиками валюты.