В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

18 августа стало известно о гибели российского генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии. Тогда сообщали, что на обочине по пути следования колонны сработало взрывное устройство. Инцидент произошел возле нефтяного поля Ат-Тайм, вблизи города Дейр-эз-Зор. Вместе с Гладких погибли командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Как выяснилось, причиной гибели стала ошибка российских и сирийских военных.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что взрыв произошел в тот момент, когда колонна остановилась у подбитого тягача, и российский генерал вместе с Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром вышел из машины. Выходит, что гибель военных произошла из-за их неосторожности.

Сила взрыва указывает на то, что джихадисты использовали самодельное взрывное устройство. Судя по всему, они заминировали территорию вокруг подбитой техники, а колонна не проявила должного внимания и это загнало ее в ловушку. Как отмечает военный аналитик Леонид Нерсисян, обочину дороги сначала должны были проверить саперы, пишет Avia.pro .

Вместе с тем он не исключает, что инцидент мог быть связан с предательством. Командный состав могли специально заманить на мины, предположил эксперт.