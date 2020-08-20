В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

Вчера, 23:05

Александр Зуев

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В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

18 августа стало известно о гибели российского генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии. Тогда сообщали, что на обочине по пути следования колонны сработало взрывное устройство. Инцидент  произошел  возле нефтяного поля Ат-Тайм, вблизи города Дейр-эз-Зор. Вместе с Гладких погибли командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Как выяснилось, причиной гибели стала ошибка российских и сирийских военных. 

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что взрыв произошел в тот момент, когда  колонна остановилась у  подбитого тягача, и российский генерал вместе с Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром вышел из машины. Выходит, что гибель военных произошла  из-за их неосторожности.

Сила взрыва указывает на то, что джихадисты использовали самодельное взрывное устройство. Судя по всему, они заминировали территорию вокруг подбитой техники, а колонна не проявила должного внимания и это загнало ее  в ловушку. Как отмечает военный аналитик Леонид Нерсисян, обочину дороги сначала должны были проверить саперы, пишет Avia.pro.

Вместе с тем он не исключает, что инцидент мог быть связан с предательством. Командный состав могли специально заманить на мины, предположил эксперт. 

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