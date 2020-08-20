Победить на президентских выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды

Сегодня, 12:28

Анна Морозова

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Победить на президентских выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды
Борис Ельцин на выборах 1996 года

В президентской предвыборной кампании Бориса Ельцина принимали участие многие представители отечественного шоу-бизнеса 90-х годов. Со слов организатора кампании, это было с целью получить голоса российской молодежи.

На YouTube вышел документальный фильм об истории российской поп-музыки 90-х годов. В фильме снимался Сергей Лисовский, который был организатором президентской кампании в 1996 году. Он рассказал подробности об участии звезд отечественной эстрады в предвыборной кампании.

Рейтинг Ельцина на начало 1996 года составлял всего лишь 5%, поэтому политтехнологи решили обратиться за помощью к артистам.

Со слов Лисовского, целью привлечения знаменитостей к предвыборной кампании был призыв молодежи к голосованию. В кампании участвовали многие артисты, например, Лада Дэнс, Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Олег Газманов, Валерий Сюткин, группа «Любэ» и другие исполнители. Основным лозунгом предвыборной компании был: «Голосуй или проиграешь».

Звезды совершали концертные туры по всей стране с призывами голосовать на выборах за Бориса Ельцина. Отмечается, что целью было не только посадить на высший пост страны Ельцина, но и спасти государство от коммунистов. В завершении тура, который состоялся на Васильевском спуске, на сцене появился сам Ельцин, который станцевал танец. Все это произвело фурор и увенчалось успехом.

Ранее о привлечении российских знаменитостей к предвыборной кампании Ельцина рассказал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Музыкант рассказал, что за участие артисты получили гонорары в размере более ста тысяч долларов.

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