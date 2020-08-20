Ночью к границам России переброшены шесть американских бомбардировщиков B-52

Сегодня, 14:44

Александр Зуев

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Ночью к границам России переброшены шесть американских бомбардировщиков B-52

Маневры американских военных продолжают усложнять ситуацию в том, что касается отношений  США и России.

Как стало известно, 22 августа под покровом ночи ВВС США перебросили к российским границам шесть стратегических бомбардировщиков B-52. Причем как минимум два из них способны нести ядерное оружие. Речь может  идти об отработке ударов по военным объектам на территории РФ, поскольку ранее у границ страны появились самолеты-разведчики НАТО. Не исключено, что они собирали информацию и проводили анализ средств ПВО.

А накануне американские самолеты-разведчики совершали полеты над наиболее уязвимыми территориями российской границы. Подобные маневры выглядят  весьма угрожающе.

Как сообщают СМИ,  американские боевые машины произвели посадку на базе Фэйрфорд (ВВС Великобритании), откуда будут совершаться полеты к южным, западным и северным российским границам. В этой связи Россия переведет своих  военных  в состояние повышенной боеготовности, пишет Avia.pro.

Заметим,  что похожая ситуация наблюдалась и в 2019 году, когда бомбардировщики ВВС США подходили максимально близко к российским  границам, что вынудило ВКС РФ поднять в небо истребители для перехвата самолетов противника.

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