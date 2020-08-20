Один удар молнии вывел из строя 14 американских истребителей F-35

14 истребителей F-35 ВВС США пострадали из-за удара молнии.

Издание «DatViet» сообщает, что произошел этот инцидент на территории авиабазы Эдвардс в штате Калифорния.

В результате удара молнии образовалось сильное электромагнитное поле, которое и уничтожило почти все электронные компоненты, передает Аvia.pro .

Чтобы защитить от подобных ситуаций в дальнейшем, рядом с местом стоянки истребителей начали устанавливать молниеотводы. Это выглядит нелепо, но пока это единственный способ защитить американские истребители пятого поколения от попадания молнии.

В 2018 году морские пехотинцы США использовали для защиты истребителей F-35B молниеотводную штанга PLP-38-MOB. И она, скорее всего, используется сейчас для защиты F-35 на авиабазе Эдвардс.

Поэтому напрашивается вывод, что разработчики истребителей все еще не смогли защитить их от попадания молнии. То есть, во время эксплуатации и обслуживания в любой момент он может вспыхнуть из-за мощного электромагнитного импульса.

«Инертная система кондиционирования воздуха (OBIGGS), которая предотвращает взрыв топливного бака самолета при ударе молнии, не могла работать должным образом», - сказал источник.

Как отмечают эксперты, из-за уязвимости перед молнией, США могут свернуть всю программу F-35. Пока же чтобы обеспечить безопасность самолета и пилотов, производитель рекомендует, чтобы самолет взлетал для выполнения учебных или боевых задач только при отсутствии грозы или молнии.