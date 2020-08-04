В Беларуси возбудили уголовные дела по факту массовых беспорядков

По итогам голосования на президентских выборах в Беларуси 80% голосов было отдано действующему президенту Александру Лукашенко. За его ближайшего конкурента Светлану Тихановскую проголосовало от 6,8% до 10,1% граждан.

Однако, по данным оппозиции, напротив, более 80% голосов было отдано за Тихановскую, но ЦИК эти данные не признает. Граждане не верят в победу Лукашенко, который бессменно управляет государством с 1994 года. В этой связи на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих.

Участники акции протеста требовали отставки Лукашенко и распевали песню «Перемен» Виктора Цоя, запрещенную в этой стране. В центре столицы произошли столкновения с силовиками. Против демонстрантов были применены светошумовые гранаты. Сообщается, что десятки демонстрантов пострадали, одному активисту разорвало грудную клетку, погиб один человек. Задержаны как минимум 140 человек.

К утру ситуацию в Минске удалось нормализовать.

Между тем первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что выборы в Беларуси фальсифицируют «самым наглым образом».

«Просто оппозиция у нас слишком деликатная, до неделикатных способов она еще не доросла», - считает Шушкевич.

Как стало известно, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции возбуждены уголовные дела.

Участникам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Иван Носкевич. По его мнению, организаторы протестных акций используют толпу как инструмент достижения своих целей.