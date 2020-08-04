Открытие центра МЧС России на Кунашире вызвало негодование в Японии

Сегодня, 12:13

Анна Лисова

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Открытие центра МЧС России на Кунашире вызвало негодование в Японии

В Японии возмущены открытием на острове Кунашир нового аварийно-спасательного центра МЧС РФ. 

После официальной церемонии открытия центра, японские пользователи в Сети начали писать негативные комментария, возмущаясь по поводу того, что Россия не спешит расставаться с этими территориями. 

Не обошли они вниманием и то, что рядом с центром была установлена памятная плита. На ней высечены слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Это японцы посчитали довольно прозрачным намеком на то, что о какой передаче Курил Японии и речи не может быть. 

Стоит отметить, что церемония открытия аварийно-спасательного центра прошла 5 августа. На это мероприятие прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. 

«Россия стремится к последующим захватам, поэтому возврат островов нереален. Никто не собирается поддерживать хорошие отношения с Японией, и это касается как Сенкаку, так и Такэсима. С такими странами лучше вообще не иметь никаких отношений», «Россия вообще не собирается возвращать территории. Она только намекает на это, когда у нее экономические трудности, и вытягивает деньги. После войны прошло слишком много времени, и уже ничего не сделать. Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие», - цитирует японских пользователей Сети портал ИноСМИ.

Эксперты, комментируя ситуацию вокруг Курил, отмечают, что Токио вернуть эти территории не поможет даже ядерное оружие, поскольку военная мощь РФ в разы превосходит возможности японской армии. А в случае, если именно Токио развяжет конфликт, вряд ли Япония получит поддержку от своих союзников. 

 

 

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