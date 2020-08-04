Пушков считает, что США будут поощрять новую политику Лукашенко

Сегодня, 18:15

Анна Лисова

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Пушков считает, что США будут поощрять новую политику Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию в Белоруссии. 

Он считает, что США позитивно восприняли сигналы, которые сейчас идут из Минска. 

Пушков, комментируя заявление посла США в Белоруссии Джули Фишер, в котором она сказала, что Вашингтон настроен на укрепление двусторонних отношений между США и Белоруссией, подчеркнул, что в понимании Белого дома Минск должен оторваться от России и войти в зону влияния США. 

«Это говорит о том, что в США не считают действия Лукашенко предвыборным спектаклем, а воспринимают их как новую политику, которую они намерены поощрять», - подчеркнул Пушков. 

Политик сослался на украинские события последних лет. Он отметил, что после подобных заявлений по Украине она стала одной из самых «зависимых и несамостоятельных стран мира», где все решения принимают не украинские власти, а посольство США. 

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