Российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Сегодня, 17:24

Анна Лисова

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Российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Очередная провокация НАТО в Черном море провалилась. В этот раз российские корабли жестко отреагировали на попытку военных Североатлантического альянса приблизиться к берегам Крыма. 

ВМФ РФ не дали кораблям НАТО подойти к Крыму, открыв стрельбу, сообщает Аvia.pro, ссылаясь на издание «EA Daily». Эксперты уже говорят о том, что это один из самых жестких за последнее время ответов на действия НАТО в черноморской акватории. 

Пять кораблей, во главе с эсминцем США Porter, а также патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon во время учений в Черном море отрабатывали сценарии противовоздушной обороны и тактическое маневрирование. Болгария направила на эти учения корвет BGS Reshitelni, Румыния — фрегат ROS Regina Maria, а от Турции был корвет TCG Kinaliada (F-514). 

При этом российскими военными было установлено около 10 закрытых до конца июля зон. Информация об опасных зонах для полетов появились и на американском правительственном сайте DINS. Эти зоны находились не только в нейтральных водах у Севастополя и Южного берега Крыма, но и в северо-западной части Черного моря. 

Один из острых моментов произошел, когда болгарский корвет едва не вошел в территориальные воды РФ. Остановило его только предупреждение со стороны России, после которого силы НАТО ушли в обратном направлении. Пока нет информации о том, было ли это преднамеренной провокацией или имел место случайный инцидент. 

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  • Верить в случайности применительно к таким подлецам,это верх тупости. Они ещё во время войны начали прощупывать наши ВС на слабо,мне ещё мой дед рассказывал. Так что,хороший американец,это дохлый американец!
  • По зубам им по зубам. Нечего им делать в границах России.
  • отхлестать НАТО по наглым мордасам!
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