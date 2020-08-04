Российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Очередная провокация НАТО в Черном море провалилась. В этот раз российские корабли жестко отреагировали на попытку военных Североатлантического альянса приблизиться к берегам Крыма.

ВМФ РФ не дали кораблям НАТО подойти к Крыму, открыв стрельбу, сообщает Аvia.pro , ссылаясь на издание «EA Daily». Эксперты уже говорят о том, что это один из самых жестких за последнее время ответов на действия НАТО в черноморской акватории.

Пять кораблей, во главе с эсминцем США Porter, а также патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon во время учений в Черном море отрабатывали сценарии противовоздушной обороны и тактическое маневрирование. Болгария направила на эти учения корвет BGS Reshitelni, Румыния — фрегат ROS Regina Maria, а от Турции был корвет TCG Kinaliada (F-514).

При этом российскими военными было установлено около 10 закрытых до конца июля зон. Информация об опасных зонах для полетов появились и на американском правительственном сайте DINS. Эти зоны находились не только в нейтральных водах у Севастополя и Южного берега Крыма, но и в северо-западной части Черного моря.

Один из острых моментов произошел, когда болгарский корвет едва не вошел в территориальные воды РФ. Остановило его только предупреждение со стороны России, после которого силы НАТО ушли в обратном направлении. Пока нет информации о том, было ли это преднамеренной провокацией или имел место случайный инцидент.