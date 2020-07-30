У границы с Россией заметили колонну белорусской бронетехники

Белоруссия стягивает к границе с Россией военную технику: колонну белоруской бронетехники заметили очевидцы. Издание «Новая газета » опубликовано видео, записанное с движущегося автомобиля. Автор десятисекундного ролика заснял около 10 бронетранспортеров, стоящих на обочине. Колонну сопровождает автомобиль военной автоинспекции. Точной информации о том, когда именно и где было заснято это видео нет. В белорусских оппозиционных СМИ пишут о том, что Минск хочет закрыть границу с Россией. Но официальные власти Белоруссии эту информацию опровергают.

Стоит отметить, что на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях». По его словам, Москва ищет любой предлог, чтобы исказить ситуацию с нахождением бойцов ЧВК на территории Белоруссии.