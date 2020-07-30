Эксперты объяснили невозможность долгого режима прекращения огня в Донбассе

Соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины в течение длительного времени на нынешнем этапе конфликта выдается невозможным. Такие выводы сделали эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group). Умозаключениями они поделились в докладе, опубликованном 3 августа 2020 года, который назвали «Мир на Украине: новый подход к разведению сторон».

На востоке Украины начало действовать 21-е по счету перемирие. Эксперты отмечают, что все предыдущие успехом не увенчались. Все попытки добиться длительного перемирия и разведения сторон по линии соприкосновения потерпели фиаско. Даже 21-е, о котором договорились в конце июля, было нарушено в первый же день.

Каждая из сторон конфликта стремится к режиму прекращения огня, но при этом хочет, чтобы мировое соглашение было заключено именно на ее условиях. Поэтому все участники противостояния на Донбассе согласны и дальше мириться с военными действиями, но прекратить стрельбу на невыгодных для себя условиях не готовы. Ко всему, камнем преткновения является и разная трактовка сторонами Минских соглашений, отмечают эксперты.

Поскольку на данном этапе длительное перемирие невозможно, Международная кризисная группа считает, что сторонам надо стремиться к разведению сил и прекращению огня на небольших участках, передает РБК.