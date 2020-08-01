США допустили самый главный просчет в «сдерживании» РФ

Немецкий журналист издания Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф назвал ошибки президента США Дональда Трампа в «сдерживании» России, передает « Царьград ».

По его мнению, частичный вывод американских военных из Германии может обострить и без того напряженные отношения с Россией, считает он. По его мнению, ни Германии, ни другим странам НАТО сейчас ничего не угрожает. А вот заявления Трампа настораживают многих.

Исходя из риторики американского лидера, можно сделать вывод, что он планирует перебросить некоторое количество американского контингента ближе к границе России. И это его главный просчет, поскольку такие действия в Москве не смогут проигнорировать.

«Любой, кто хочет изменить агрессивную политику Владимира Путина в отношении европейских стран, должен не только угрожать ему, но и предлагать ему что-то», - заявляет журналист.

Он считает, что сейчас важно мировым лидерам провести встречу, в рамках которой будет найден способ «положить конец дорогостоящей и опасной гонке вооружений».

Также Шварцкопф заявил, что, помимо проблем с Россией, НАТО необходимо разобраться во внутренних противоречиях, поскольку США своими действиями может рассорить партнеров по блоку.