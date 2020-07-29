НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по авиабазе Туле

НАТО не обеспечивает должную защиту американской базе в Туле, считает эксперт датской газеты Berlingske, пишет ИноСМИ . Он заявляет, что сейчас Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому супероружию в Арктике. Россия же создала гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут поражать цели на расстоянии в тысячу километров, а также развивают очень высокую скорость, что делает их неуязвимыми перед многими системами ПВО.

Автор публикации отмечает, что Россия изменит баланс сил в Арктике, поставив на вооружение ракеты «Кинжал». Целью этих ракет может стать даже Гренландия. Поэтому сейчас впору говорить об уязвимости американской авиабазы в Туле, где размещен радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.

«Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня», — подчеркнул датский журналист.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс «Кинжал» создан для отражения массированного воздушного нападения. Он может применяться против противорадиолокационных и низколетящих противокорабельных ракет. Также ракеты этого комплекса могут уничтожать авиацию противника.