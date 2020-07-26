Белоруссия опровергает информацию о поставках боеприпасов в США

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси официально опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что РБ начала экспортировать на территорию Соединенных Штатов Америки боеприпасы.

В Госкомвоенпроме заявили, что Беларусь в 2020 году США никаких боеприпасов не поставляла. Появившиеся новости в ведомстве назвали откровенным враньем, газетной уткой и попыткой разжечь скандал на пустом месте.

«Официально заявляем, что Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в США в 2020 году не осуществляла», - говорится в заявлении.

Речь идет о публикациях, в основу которых лег отчет Департамента экспортного контроля МИДа Румынии. Там указывалось, что «в январе - марте 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро».

«Евразия Daily» пишет, что в документах румынского Министерства иностранных дел значилось, что через такие страны, как Украина, Болгария и Румыния прошла одна колонна автомобилей с военным грузом из Белоруссии. Дальше его доставили на Кипр, а оттуда уже в США. Уточнялось, что в Штаты направились слепые заряды.