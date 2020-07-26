Анкара объявила о передаче США технологий российских С-400

Анкара сообщила о том, что готова передать США все необходимые технологии, касающиеся комплексов С-400 российского производства, передает Аvia.pro .

Это решение турецкого руководства продиктовано стремлением Анкары остаться в программе американского истребителя пятого поколения F-35. Власти Турции не скрывают готовность к сотрудничеству с США по вопросам технологий российских С-400, подчеркивая, что при необходимости устранят все проблемы США с технической точки зрения.

Ранее в Турции начали производство ряда ключевых компонентов для американских истребителей F-35. Их производство не останавливалось, несмотря на пандемию коронавируса и заявления США о том, что Турция исключена из числа стран – участников проекта по их созданию.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что его страна «является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером». Он объявил о готовности устранить проблемы США касательно С-400 и F-35.

После этого аналитики озвучили предположение о том, что Анкара готова передать Вашингтону любую информацию, позволяющую подтвердить тот факт, что истребителям F-35 ничего не угрожает. А также прозвучало предположение, что Турция не будет покупать российские истребители Су-34 и Су-57.

При этом также нет официального подтверждения того, что Анкара планирует приобретение второй партии комплексов С-400.