В Польше рассказали о проблемах в России из-за C-400

Польский портал Defence24 прокомментировал приостановку поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Китай. Эксперты считают, что это может быть связано с конфликтом, который разгорается на китайско-индийской границе, а не с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, как было объявлено, передает Лента.Ру .

«Официально возможные перерывы являются производными от проблем, возникающих в связи с продолжающейся пандемией, но нельзя упускать из виду другое, гораздо более прагматичное и геополитическое измерение всего вопроса, связанное с напряженностью в китайско-индийских отношениях», — указано на страницах польского издания.

Эксперты говорят о том, что в Дели, скорее всего, положительно встретят предложение перенести поставки С-400 в Индию с 2021 на 2020 год. И в Москве могут пойти на это, поскольку сейчас России приходится балансировать межу интересами Китая и Индии.

«Это не первый случай, когда российские ракетные комплексы С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином», — отмечает Defence24.

И Индия и Китай покупают российское вооружение. Понятно, что обострения между этими странами тут же сказываются на отношениях с Россией. Любое нарастание конфликта на границе Китая и Индии, считают в Польше, может поставить под угрозу многомиллионные контракты на поставку российского вооружения, что негативно повлияет на оборонную промышленность РФ.