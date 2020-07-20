Дрозденко: Захват Курильских островов японцами займет не более 6 дней

Территориальный спор вокруг части Курильских островов между Японией и Россией ведется давно. Именно по этой причине еще до сих пор не подписан мирный договор.

Япония не теряет надежды вернуть острова под свою юрисдикцию.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что Япония имеет все шансы для того, чтобы силой захватить Курилы. На это уйдет не более 6 дней, утверждает со ссылкой на специалиста издание AviaPro.

Эксперт объясняет свою позицию. Мощности Тихоокеанского флота России недостаточно для того, чтобы противостоять Японии. Да, РФ теоретически может воспользоваться своим Северным флотом. Но в данном случае стоит учесть, что суда смогут добраться до островов и подоспеть на помощь не ранее чем через месяц.

Россия при разыгрывании японцами такого сценария может сопоставить им разве что ядерное оружие.

Дмитрий Дрозденко отметил, что после захвата спорной территории власти Японии примутся инициировать мирные переговоры, предварительно заручившись поддержкой со стороны США и других стран-союзников.

Заметим, что с мнением согласны далеко не все эксперты. Они уверены, что у России достаточно средств и возможностей противостоять Японии даже без применения ядерного оружия.