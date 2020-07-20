В Турции предложили переименовать Эгейское море в Северное Средиземное

Вчера, 20:43

Ольга Громова

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В Турции предложили переименовать Эгейское море в Северное Средиземное

Эгейское море получило греческое название, поэтому оно должно быть в обязательном порядке переименовано. Альтернативными названиями могут быть Море островов либо Северное Средиземное, заявил экс-начальник штаба ВМС Турции, контр-адмирал Джихад Яйджи.

Турецкий портал Ahval приводит его аргументацию. По словам контр-адмирала, Турция не может использовать название «Эгейское море» из-за его греческого происхождения. Всем известно, что Эгей, отец Тесея, герой и основатель города Афины. Яйджи считает, что по этой причине Эгейский регион в самой Турции также должен быть переименован - например, в Западную Анатолию.

Яйджи считается автором турецкой доктрины Голубой родины (Mavi Vatan), где обосновываются претензии Турции в Эгейском море. Впрочем, экс-начальник штаба (в отставку он отправлен в мае минувшего года) также генерирует идеи касательно военной политики своей страны на территории Ливии.

Как пишет «Красная весна», заявление контр-адмирала прозвучало в контексте сделанного Турцией официального заявления о разработке месторождений углеводородов между Критом и Кипром в районе греческого континентального шельфа.

Напомним: Греция, Кипр и Турция спор из-за богатых природным газом вод Восточного Средиземноморья ведут давно.

Обострение отношений случилось после попытки турецкого исследовательского судна Oruc Reis провести сейсмическую разведку в районе Кастелоризо. Вскоре после этого Вооруженные силы Греции были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Турция, по данным из разных источников, отправила в регион не менее 15-18 своих боевых кораблей.

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